Добрый день, У нас есть сайт 4logist.com, который работает уже около 3 лет. Хотим его полностью изменить и использовать шаблон wordpress'a http://the7.dream-demo.com/home/business/1-business/ Хотим его переделать по такому первоначальному ТЗ. (пристегиваю). ...
Программистам! Изменить стиль формы
Есть код формы , ознакомится можно по ссылке yadi.sk/i/_7O5C5CFqLGzq
Нужно сделать описание полей в самих полях а не слева от них + сместить кнопку под сами поля.
Форма сгенерирована на сервисе justclick.ru , по идее нужно как-то вытащить исходный код из iframe и поменять стиль.
Стоимость и сроки прошу написать в комментариях.
Заявки фрилансеров
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