Программистам! Изменить стиль формы

Есть код формы , ознакомится можно по ссылке yadi.sk/i/_7O5C5CFqLGzq

Нужно сделать описание полей в самих полях а не слева от них + сместить кнопку под сами поля.

Форма сгенерирована на сервисе justclick.ru , по идее нужно как-то вытащить исходный код из iframe и поменять стиль.

Стоимость и сроки прошу написать в комментариях.