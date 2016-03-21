Программистам! Изменить стиль формы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок267 просмотров

Есть код формы , ознакомится можно по ссылке yadi.sk/i/_7O5C5CFqLGzq 

Нужно сделать описание полей в самих полях а не слева от них + сместить кнопку под сами поля. 

Форма сгенерирована на сервисе justclick.ru , по идее нужно как-то вытащить исходный код из iframe и поменять стиль. 

Стоимость и сроки прошу написать в комментариях.

9 лет назад
skottish
Роман 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров