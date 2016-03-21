Сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок161 просмотр

Необходимо полностью скопировать сайт gepur.com/ 

Поставить на какой нибудь движок. Сделать его рабочим магазином,

поставить корзину, настроить блог , личный кабинет и регистрацию

Далее будет необходимо наполнить сайт новым контентом,

провести первичную сеооптимизацию

Опишите пожалуйста поэтапную оплату,

Копировать:

Поставить карзину: и т д 

9 лет назад
lun_shpun
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров