Установка шаблона верстки на компонент для 1С-Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка146 просмотров

Установить готовую верстку в виде слайдера на компонент http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/exti.tovardnyasimple/.

Срок выполнения работы не более 1 дня.

Постоплата 100%.

9 лет назад
TOPSOFT
43 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
Идеально выполненный заказ. Точно в срок, грамотно и безупречно. Приятно работать с профи!
Спасибо, рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

arneo
Денис 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад