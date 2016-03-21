Доработка парсера магазина (php и xpath)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка105 просмотров

Задания для новичка, требует базовые знания (php и xpath).

Оценочное время работы от 20мин до 1ч.

Доработка парсера от Wp плагина http://www.keywordrush.com/affiliateegg

Сделать по ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1gORX_pVkn0j_YtnXlHUcEadLlxL4ygK96L-Aw_Ublzw/edit# 

Прикрепляю пример парсера.

Скорей всего там не проходит валидацию функция возврата URL массива карточек товара.

Могу отправить все файлы модуля по требованию.

Если сделаете работу быстро и качественно - будут постоянные заказы на такого рода парсеры.

На выходе должен получится рабочий парсер который возвращает данные из карточек товара указанные Тз. 

PHPWordPress
9 лет назад
durmanko
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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