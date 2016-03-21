Здравствуйте, ув. исполнители! Есть сайт на opencart, находится на vps сервере. Что нужно сделать: 1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было ...
Доработка парсера магазина (php и xpath)
Задания для новичка, требует базовые знания (php и xpath).
Оценочное время работы от 20мин до 1ч.
Доработка парсера от Wp плагина http://www.keywordrush.com/affiliateegg
Сделать по ТЗ:
https://docs.google.com/document/d/1gORX_pVkn0j_YtnXlHUcEadLlxL4ygK96L-Aw_Ublzw/edit#
Прикрепляю пример парсера.
Скорей всего там не проходит валидацию функция возврата URL массива карточек товара.
Могу отправить все файлы модуля по требованию.
Если сделаете работу быстро и качественно - будут постоянные заказы на такого рода парсеры.
На выходе должен получится рабочий парсер который возвращает данные из карточек товара указанные Тз.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть действующий сайт www.rafting.biz.ua . Необходимо его обновить, так как написано все очень давно, и это все очень устарело.Сделать все по современным стандартам сайтостроения, в короткие сроки и по адекватной цене.Пишите Ваши предложения сюда или ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать чтобы hint у маркера появлялся в свободном месте карты, т.е к примеру он по умолчанию выводится сверху и вправо. Если маркер расположен с правой стороны карты, то хинт должен вывестись влево http://prntscr.com/ai5lc0Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо полностью скопировать сайт gepur.com/ Поставить на какой нибудь движок. Сделать его рабочим магазином, поставить корзину, настроить блог , личный кабинет и регистрацию Далее будет необходимо наполнить сайт новым контентом, провести первичную ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Установить готовую верстку в виде слайдера на компонент http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/exti.tovardnyasimple/. Срок выполнения работы не более 1 дня. Постоплата 100%.Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте. Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть код формы , ознакомится можно по ссылке yadi.sk/i/_7O5C5CFqLGzq Нужно сделать описание полей в самих полях а не слева от них + сместить кнопку под сами поля. Форма сгенерирована на сервисе justclick.ru , по ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7000
Мы создаем B2B SaaS системы для рынка медицины. В настоящее время мы подготовили макеты интерфейса для нового адаптивного веб приложения и для его программирования ищем опытного фронтэнд-разработчика, готового увлеченно подойти к данной задаче, совместно создать ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно сверстать и настроить попап окно на лендинг heyland.co.ua/ Само окно выглядит так – joxi.ru/12MpyXDf4L5zwm Идея попапа такая – окно всплывает, когда человек подводит курсор к области закрытия вкладки. Указывайте цену и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Движок OSCommerce с некоторыми доработками. Нужны дописать функционал для: 1. Быстрого перемещения товаров с помощью drag'n'drop jquery внутри одного домена и в рамках одного экрана (чтобы для перемещения не приходилось скролить страницу). ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад