Здравствуйте, ув. исполнители! Есть сайт на opencart, находится на vps сервере. Что нужно сделать: 1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было ...
Помочь с реализацией yandex map
Требуется сделать чтобы hint у маркера появлялся в свободном месте карты, т.е к примеру он по умолчанию выводится сверху и вправо. Если маркер расположен с правой стороны карты, то хинт должен вывестись влево http://prntscr.com/ai5lc0
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