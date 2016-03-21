Парсер +бот для сайта

Здравствуйте.Хочу предложить такой проект. Есть сайт (http://bettingstudio.com/Tips/Stakes/betstudio) тут сделать парсер и данные что бы отправлялись сюда в виде бота ( https://blogabet.com/pinnacle)

для более подробностей могу сказать все точнее если заинтересует.