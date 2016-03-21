Внести изменения на сайт

﻿Работы на час-два. необходимо выполнить следующие пункты. Задание необходимо уже закончить сегодня. Знания html.css обязательны.

Пункт 2 в сайте миксерт, выступает строчка OTTC на другую строку, необходимо что бы на одной строке всё было

Пункт 3

Пункт 5 полностью выполнить нужно, предыдущий исполнитель не смог выполнить.

Пункт 6 При переходе на главную раздел "оформляемые оттс" есть, но у рамки цвет темно-зеленый только, когда он активен. Также этот раздел отсутствует на других страницах, "Оформляемые оттс" должен быть на всех страницах, и иметь тот же интерфейс. Сейчас в разделе "Продать оттс" - 5 лотов, "купить оттс" - 1 лот, "оформляемые оттс" - 0 лотов.

Пункт 7 поставьте интервал в одну строку, чтобы разграничить по смыслу абзацы, пожалуйста. Также фразу "Схема работы" нужно выполнить с тем же шрифтом и цветом, как "Правила биржи" и поставить двоеточие.