Внести изменения на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки154 просмотра

﻿Работы на час-два. необходимо выполнить следующие пункты. Задание необходимо уже закончить сегодня. Знания html.css обязательны. 

Пункт 2 в сайте миксерт, выступает строчка OTTC на другую строку, необходимо что бы на одной строке всё было

Пункт 3

Пункт 5 полностью выполнить нужно, предыдущий исполнитель не смог выполнить.

Пункт 6 При переходе на главную раздел "оформляемые оттс" есть, но у рамки цвет темно-зеленый только, когда он активен. Также этот раздел отсутствует на других страницах, "Оформляемые оттс" должен быть на всех страницах, и иметь тот же интерфейс. Сейчас в разделе "Продать оттс" - 5 лотов, "купить оттс" - 1 лот, "оформляемые оттс" - 0 лотов.

Пункт 7 поставьте интервал в одну строку, чтобы разграничить по смыслу абзацы, пожалуйста. Также фразу "Схема работы" нужно выполнить с тем же шрифтом и цветом, как "Правила биржи" и поставить двоеточие.

9 лет назад
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта OpenCart

    $150

    Здравствуйте, ув. исполнители! Есть сайт на opencart, находится на vps сервере. Что нужно сделать: 1. Маленькое задание в админке... В разделе заказы... Нужно сделать так, что бы выбрав галочками заказы, можно было ...

    HTMLOpencart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка парсера магазина (php и xpath)

    $10

    Задания для новичка, требует базовые знания (php и xpath). Оценочное время работы от 20мин до 1ч. Доработка парсера от Wp плагина http://www.keywordrush.com/affiliateegg Сделать по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1gORX_pVkn0j_YtnXlHUcEadLlxL4ygK96L-Aw_Ublzw/edit#  Прикрепляю пример парсера. ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модернизация сайта

    Есть действующий сайт www.rafting.biz.ua . Необходимо его обновить, так как написано все очень давно, и это все очень устарело.Сделать все по современным стандартам сайтостроения, в короткие сроки и по адекватной цене.Пишите Ваши предложения сюда или ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помочь с реализацией yandex map

    Требуется сделать чтобы hint у маркера появлялся в свободном месте карты, т.е к примеру он по умолчанию выводится сверху и вправо. Если маркер расположен с правой стороны карты, то хинт должен вывестись влево http://prntscr.com/ai5lc0

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт

    Необходимо полностью скопировать сайт gepur.com/  Поставить на какой нибудь движок. Сделать его рабочим магазином, поставить корзину, настроить блог , личный кабинет и регистрацию Далее будет необходимо наполнить сайт новым контентом, провести первичную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка калькулятора шкафа-купе

    Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте.  Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Программистам! Изменить стиль формы

    Есть код формы , ознакомится можно по ссылке yadi.sk/i/_7O5C5CFqLGzq  Нужно сделать описание полей в самих полях а не слева от них + сместить кнопку под сами поля.  Форма сгенерирована на сервисе justclick.ru , по ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • SaaS на React JS (требуется фронтэндер)

    $7000

    Мы создаем B2B SaaS системы для рынка медицины. В настоящее время мы подготовили макеты интерфейса для нового адаптивного веб приложения и для его программирования ищем опытного фронтэнд-разработчика, готового увлеченно подойти к данной задаче, совместно создать ...

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Попап окно на лендинг

    Нужно сверстать и настроить попап окно на лендинг heyland.co.ua/  Само окно выглядит так – joxi.ru/12MpyXDf4L5zwm  Идея попапа такая – окно всплывает, когда человек подводит курсор к области закрытия вкладки.  Указывайте цену и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад