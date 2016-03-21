Доработать возможности сайта на wordpress 4.xx

на сайте dnotseny.com.ua (dnotseny.com.ua/shop) доработать:

1. добавить возможность добавления текстов и картинок-инфографик в каждую категорию товаров (и на главной странице) над и под самими товарами (на главной над и под категориями).

2. на главной временно убрать категории товаров, сверху чтобы мы могли вставить из админки картинку-инфографику, а под ней была форма для заказа товаров (список для формы заказа товаров будет предоставлен в виде файлика excel - по кол-ву наименований примерно аналогичен этому) с калькулятором суммарной цены как здесь: http://obedik.kiev.ua/menu/ponedelnik/

и чтобы дополнительно выводилась цифра "ваша экономия" по сравнению с ценами на эти товары в супермаркетах (цены супермаркетов админ вводит в админке заранее).

3. над формой для заказа товаров располагается таймер обратного отсчета до даты выдачи товаров - дни, часы, минуты, секунды.

4. над таймером ссылка на страницу с выбором категорий товаров. ссылка в виде надписи Категории товаров.

5. аналогично как на http://obedik.kiev.ua/menu/ponedelnik/

должны работать кнопки Подсчитать стоимость (автоматом должна выводиться и цифра Ваша экономия) и Оформить заказ.

Нижнее поле Введите время доставки надо изменить на Введите дату доставки и предоставить выбор из 2х фиксированных дат - можно оформить выпадающим списком.

6. После нажатия кнопки Оформть заказ - заказ фиксируется в админке (woocommerce) и заказчик получает подтверждение заказа на email на указанный им адрес.

7. независимый таймер обратного отсчета в каждую категорию товаров - дни, часы, минуты, секунды

8. экспорт данных о клиентах из woocommerce в эксель с заднными полями:

-имя

-email

-номер телефона

-сумма заказа

-наименование товара

-кол-во товаров

-район города

9.счетчик наполняемости заказов (как картинка с фурой внизу на лендинге елок http://dnotseny.com.ua/elki-dno-tseny-dnepr/) + визуальный bar с процентом наполняемости на каждую категорию товаров

10. онлайн-чат - появляется через 10 секунд пребывания на одной странице сайта

11. кнопка внутри каждой категории товаров и на главной странице сайта - репост в Вк и ФБ.

12. сверху внутри каждой категории отваров - калькулятор - расчет размера выгоды-экономии при закупке конкретного вида товара. Расчет идет по формуле: кол-во товаров * низкую цену. Покупатель подставляет только кол-во товаров.

13. в админке чтобы было видно общее количество заказанных товаров а не только кол-во заказов.

14.вверху справа (и не только) три номера телефонов