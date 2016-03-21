Доработать возможности сайта на wordpress 4.xx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки151 просмотр

на сайте dnotseny.com.ua  (dnotseny.com.ua/shop)  доработать:

1. добавить возможность добавления текстов и картинок-инфографик в каждую категорию товаров (и на главной странице) над и под самими товарами (на главной над и под категориями).

2. на главной временно убрать категории товаров, сверху чтобы мы могли вставить из админки картинку-инфографику, а под ней была форма для заказа товаров (список для формы заказа товаров будет предоставлен в виде файлика excel - по кол-ву наименований примерно аналогичен этому) с калькулятором суммарной цены как здесь: http://obedik.kiev.ua/menu/ponedelnik/

и чтобы дополнительно выводилась цифра "ваша экономия"  по сравнению с ценами на эти товары в супермаркетах (цены супермаркетов админ вводит в админке заранее).

3. над формой для заказа товаров располагается таймер обратного отсчета до даты выдачи товаров - дни, часы, минуты, секунды.

4. над таймером ссылка на страницу с выбором категорий товаров. ссылка в виде надписи Категории товаров.

5. аналогично как на  http://obedik.kiev.ua/menu/ponedelnik/

должны работать кнопки Подсчитать стоимость (автоматом должна выводиться и цифра Ваша экономия) и Оформить заказ. 

Нижнее поле Введите время доставки надо изменить на Введите дату доставки и предоставить выбор из 2х фиксированных дат - можно оформить выпадающим списком.

6. После нажатия кнопки Оформть заказ - заказ фиксируется в админке (woocommerce) и заказчик получает подтверждение заказа на email на указанный им адрес.

7. независимый таймер обратного отсчета в каждую категорию товаров - дни, часы, минуты, секунды

8. экспорт данных о клиентах из woocommerce в эксель с заднными полями:

-имя

-email

-номер телефона

-сумма заказа

-наименование товара

-кол-во товаров

-район города

9.счетчик наполняемости заказов (как картинка с фурой внизу на лендинге елок http://dnotseny.com.ua/elki-dno-tseny-dnepr/) + визуальный bar с процентом наполняемости на каждую категорию товаров

10. онлайн-чат - появляется через 10 секунд пребывания на одной странице сайта

11. кнопка внутри каждой категории товаров и на главной странице сайта - репост в Вк и ФБ.

12. сверху внутри каждой категории отваров - калькулятор - расчет размера выгоды-экономии при закупке конкретного вида товара. Расчет идет по формуле: кол-во товаров * низкую цену. Покупатель подставляет только кол-во товаров.

13. в админке чтобы было видно общее количество заказанных товаров а не только кол-во заказов.

14.вверху справа (и не только)  три номера телефонов

WooCommerceWordPress
9 лет назад
a_aitishnik
41 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужен скрипт на PHP или прикладная программа для отправки смс

    Есть программа на сервере. Так же есть исполнители зарегистрированные на сайте. Заказы проходящие по этой программе  надо контролировать и при выполнении определенного условия надо отправить смс зарегистрированным пользователям с личного кабинета. Условие проверяется через каждые ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Бот (скрипт) для выполнения человеческих действий на сайте

    $45

    Задача: Автоматизировать действия в браузере Действия: 1. Авторизация по сертификату .cer (IE) 2. Авторизация по логину и паролю  3. Открыть страницу из фрейма 4. Заполнить поле (текст) ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести изменения на сайт

    Работы на час-два. необходимо выполнить следующие пункты. Задание необходимо уже закончить сегодня. Знания html.css обязательны.  Пункт 2 в сайте миксерт, выступает строчка OTTC на другую строку, необходимо что бы на одной строке всё было ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка парсера магазина (php и xpath)

    $10

    Задания для новичка, требует базовые знания (php и xpath). Оценочное время работы от 20мин до 1ч. Доработка парсера от Wp плагина http://www.keywordrush.com/affiliateegg Сделать по ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1gORX_pVkn0j_YtnXlHUcEadLlxL4ygK96L-Aw_Ublzw/edit#  Прикрепляю пример парсера. ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модернизация сайта

    Есть действующий сайт www.rafting.biz.ua . Необходимо его обновить, так как написано все очень давно, и это все очень устарело.Сделать все по современным стандартам сайтостроения, в короткие сроки и по адекватной цене.Пишите Ваши предложения сюда или ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Помочь с реализацией yandex map

    Требуется сделать чтобы hint у маркера появлялся в свободном месте карты, т.е к примеру он по умолчанию выводится сверху и вправо. Если маркер расположен с правой стороны карты, то хинт должен вывестись влево http://prntscr.com/ai5lc0

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт

    Необходимо полностью скопировать сайт gepur.com/  Поставить на какой нибудь движок. Сделать его рабочим магазином, поставить корзину, настроить блог , личный кабинет и регистрацию Далее будет необходимо наполнить сайт новым контентом, провести первичную ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка калькулятора шкафа-купе

    Требуется внести изменения и доработать калькулятор мебели выполненный во flash для локального использования и работы на сайте.  Калькулятор здесь http://imdtorg.ru/calculator-shkafa-kupe. Есть файлы swf и exe. Список задач для доработки может корректироваться в зависимости от возможности исполнения ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад