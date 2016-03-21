Есть программа на сервере. Так же есть исполнители зарегистрированные на сайте. Заказы проходящие по этой программе надо контролировать и при выполнении определенного условия надо отправить смс зарегистрированным пользователям с личного кабинета. Условие проверяется через каждые ...
Доработать возможности сайта на wordpress 4.xx
на сайте dnotseny.com.ua (dnotseny.com.ua/shop) доработать:
1. добавить возможность добавления текстов и картинок-инфографик в каждую категорию товаров (и на главной странице) над и под самими товарами (на главной над и под категориями).
2. на главной временно убрать категории товаров, сверху чтобы мы могли вставить из админки картинку-инфографику, а под ней была форма для заказа товаров (список для формы заказа товаров будет предоставлен в виде файлика excel - по кол-ву наименований примерно аналогичен этому) с калькулятором суммарной цены как здесь: http://obedik.kiev.ua/menu/ponedelnik/
и чтобы дополнительно выводилась цифра "ваша экономия" по сравнению с ценами на эти товары в супермаркетах (цены супермаркетов админ вводит в админке заранее).
3. над формой для заказа товаров располагается таймер обратного отсчета до даты выдачи товаров - дни, часы, минуты, секунды.
4. над таймером ссылка на страницу с выбором категорий товаров. ссылка в виде надписи Категории товаров.
5. аналогично как на http://obedik.kiev.ua/menu/ponedelnik/
должны работать кнопки Подсчитать стоимость (автоматом должна выводиться и цифра Ваша экономия) и Оформить заказ.
Нижнее поле Введите время доставки надо изменить на Введите дату доставки и предоставить выбор из 2х фиксированных дат - можно оформить выпадающим списком.
6. После нажатия кнопки Оформть заказ - заказ фиксируется в админке (woocommerce) и заказчик получает подтверждение заказа на email на указанный им адрес.
7. независимый таймер обратного отсчета в каждую категорию товаров - дни, часы, минуты, секунды
8. экспорт данных о клиентах из woocommerce в эксель с заднными полями:
-имя
-номер телефона
-сумма заказа
-наименование товара
-кол-во товаров
-район города
9.счетчик наполняемости заказов (как картинка с фурой внизу на лендинге елок http://dnotseny.com.ua/elki-dno-tseny-dnepr/) + визуальный bar с процентом наполняемости на каждую категорию товаров
10. онлайн-чат - появляется через 10 секунд пребывания на одной странице сайта
11. кнопка внутри каждой категории товаров и на главной странице сайта - репост в Вк и ФБ.
12. сверху внутри каждой категории отваров - калькулятор - расчет размера выгоды-экономии при закупке конкретного вида товара. Расчет идет по формуле: кол-во товаров * низкую цену. Покупатель подставляет только кол-во товаров.
13. в админке чтобы было видно общее количество заказанных товаров а не только кол-во заказов.
14.вверху справа (и не только) три номера телефонов
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