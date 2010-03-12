Доработать 6 флеш

Требуется изменить 6 исходников флэша. Пишу подробно.

Все флэши надо сделаь размером 867х250 (увеличить размер фона или растянуть как-то, но чтоб нормально выглядело)

1 - intro (вариант 1, если его невозможно изменить то вар 2) - изменить размер и заменить слова и логотип на те которые дам

2 - вопрос-ответ - изменить размер и изменить надпись

3 - контакты - изменить размер и изменить надпись

4 - партнеры - изменить размер и добавить надпись

5 - порфолио - изменить размер и заменить картинки на те, которые дам (5 штук где-то)

6 - услуги - изменить размер и заменить все надписи

вот ссылка на файл - там все исходники. Пишите сколько будет стоить и сколько времени займет работа - ориентировочно.

http://files.mail.ru/VOJ3VK