Доработать 6 флеш

Веб-программированиеЗавершен13 заявок255 просмотров
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Требуется изменить 6 исходников флэша. Пишу подробно.

Все флэши надо сделаь размером 867х250 (увеличить размер фона или растянуть как-то, но чтоб нормально выглядело)

1 - intro (вариант 1, если его невозможно изменить то вар 2) - изменить размер и заменить слова и логотип на те которые дам

2 - вопрос-ответ - изменить размер и изменить надпись

3 - контакты - изменить размер и изменить надпись

4 - партнеры - изменить размер и добавить надпись

5 - порфолио - изменить размер и заменить картинки на те, которые дам (5 штук где-то)

6 - услуги - изменить размер и заменить все надписи

вот ссылка на файл - там все исходники. Пишите сколько будет стоить и сколько времени займет работа - ориентировочно.

http://files.mail.ru/VOJ3VK

14 лет назад
PetrovP
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Работа выполнена на отлично, оч доволен, все как надо, даже сложности всякие непредвиденные решены быстро были.
Безумно доволен Павлом! Отличный заказчик! Рекомендую как ответственного и надежного работодателя!
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