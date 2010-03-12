Доработать 6 флеш

Необходим плагин для Internet Explorer(6, 7, 8). Плагин , после установки пользователем, анализирует веб страницу, на которой находится пользователь. Если пользователь находится на нужной странице, а именно пишет письмо через веб интрефейс в яндексе, рамблере, маил.ру... плагин ...
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Требуется изменить 6 исходников флэша. Пишу подробно.
Все флэши надо сделаь размером 867х250 (увеличить размер фона или растянуть как-то, но чтоб нормально выглядело)
1 - intro (вариант 1, если его невозможно изменить то вар 2) - изменить размер и заменить слова и логотип на те которые дам
2 - вопрос-ответ - изменить размер и изменить надпись
3 - контакты - изменить размер и изменить надпись
4 - партнеры - изменить размер и добавить надпись
5 - порфолио - изменить размер и заменить картинки на те, которые дам (5 штук где-то)
6 - услуги - изменить размер и заменить все надписи
вот ссылка на файл - там все исходники. Пишите сколько будет стоить и сколько времени займет работа - ориентировочно.
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