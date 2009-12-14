Переписать форму создания лота

$30
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кто работал со скриптом аукциона PhpProBidv6.05 Мне нужно переписать форму создания лота и переделать меню категории.

14 лет назад
Canja
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
  • Похожие заказы

  • Создать модуль или отдельный скрипт для Drupal6

    Зачадача модуля\скрипта забирать новые данные с категорий данной страницы: http://goszakup.gov.kz/index.php?id=6&amp;eID=trade Причем обратите внимание что тут не простой парсинг, после того как выбираем строку из таблицы есть кнопка "просмотреть" открывается окно с данными вот собственно эти ...

    Drupal
    Веб-программирование2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Прикрепить платежку к интернет магазину

    $50

    Шаблонизатор (smarty) интернет магазин на движке шоп кнс. надо прикрепить платежку, чтоб американцы могли со своих мастер кард и виза электрон оплачивать товары цены, сроки и аськи в проект

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Довести до ума проект на extjs

    $500

    В двух словах, есть не доделанный проект по найму и работе с персоналом. Все на extjs, нужно довести до ума. Обязательные требования: Client-side all ui Extjs 2.x Server-side Yii framework 1.0.4 extetnded models and contollers Custom transport protocol betwen ss ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужна консультация по zend framework

    $10

    Нужна консультация по zend framework + написание начала скрипта. Скрипт должен открывать PDF файл с помощью Zend PDF и в определенных координатах вписать текст. (сами координаты и сам текст я сделаю, просто показать как делать.) А ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на Real Estate Solution

    $500

    Доработка сайта на Real Estate Solution (http://ru.realtysoft.pro/realestate/#7) 1) реализовать возможность передачи объявлений с сайта на сайты партнеров. Скрипт должен брать данные с "главного сайта" и отображать на сайте партнеров. Объявления поданные на сайте партнеров автоматически добавляются в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для DLE

    Объясню кратко ситуацию. Есть сайт на котором храняться фильмы. Есть возможность просмотра фильмов онлайн. Прямо в исходном коде прописана прямая ссылка на flv-файл (она не меняться). Когда смотришь фильм на этом сайте то все нормально, а ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработать программу для голосования (VB.NET)

    $50

    Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp То, что есть сейчас: в прикрепленном файле. Также есть исходный код. Нужно доработать эту программу: 1. Прикрепить капчу (распознавать не нужно. Нужно просто показать ее в программе). У человека, котоырй занимался этой программой, с этим возникли ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад