Нужна консультация по zend framework

Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp То, что есть сейчас: в прикрепленном файле. Также есть исходный код. Нужно доработать эту программу: 1. Прикрепить капчу (распознавать не нужно. Нужно просто показать ее в программе). У человека, котоырй занимался этой программой, с этим возникли ...