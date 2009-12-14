Нужен на сайт модуль PHP PsxTorrent

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки121 просмотр
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У меня есть сайт на котором я хочу поставить модуль торрента, какой модуль с инета не качал ничего не работает, поэтому и прошу сделать робочий модуль торрента, за деньги можем договорится по аське: 499536270

PHP
14 лет назад
seregasite
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ftgame
Юрий 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов(-3)
14 лет назад
$30
1 день
Превосходный программист, веб дизайнер и просто хороший человек. Всем советую обращатся к нему, так как он решил проблему, которую не могли решить многие опытные программисты. Респект, так держать:)
Отличный работодатель как в общении так и в ведении дела.
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