Установка музыки на сайт (joomla)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Требуется сделать так, чтобы при загрузке сайта, играза музыка (mp3 файл), при перезагрузке страниц, музыка должна продолжать играть, не обновляя трек. Так же нужно вывести на сайте иконку отключения музыки.

В асю прошу не писать.

Прошу указать точную цену и срок.

Joomla
14 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад