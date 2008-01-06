Установка музыки на сайт (joomla)

Суть проекта проста: скопировать принцип работы http://www.rebusfarm.com Програмное обеспечение находится на стороне клиента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать так, чтобы при загрузке сайта, играза музыка (mp3 файл), при перезагрузке страниц, музыка должна продолжать играть, не обновляя трек. Так же нужно вывести на сайте иконку отключения музыки.
В асю прошу не писать.
Прошу указать точную цену и срок.
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