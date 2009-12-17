Подправить скрипт всплывающего окна ajax

На базе скрипта http://www.artviper.net/bumpbox.php необходимо сделать так, что бы при нажатии на ссылку сначала отрабатывалась js функция (добавление товара в корзину на аяксе), при этом всплывало окно (окно уже генерится как надо) в котором было бы две дополнительные кнопки: "продолжить покупки" (при нажатии просто закрывается окно) и "оформить заказ" - при нажатии родительское окно переходит на новую ссылку.