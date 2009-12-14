Отредактировать сайт на Bitrx.

Здравствуйте! Нужно провести ряд работ над сайтом www.d-man55.ru Поменять галерею, сейчас она выглядит так - http://www.d-man55.ru/gallery/ , а нужно сделать так http://the-legendz.ru/photofiles и чтобы выбор категорий был для фото. Сделать страницу с музыкой нормальной, сейчас она выглядит так ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Убрать в разделе контакты фразу"филиал номер один"(два раза) и "фирма"
2. В разделе" Материалы" убрать пункт о размере файла.
3.Статьи желательно,чтобы были сгруппированны по юристам.
4.Предусмотреть возможность указания двух и более юристов в качестве авторов статей,
а не одного,как это сделаннно сейчас.
5.В разделе "Новости" прямоугольник с датой поместить слева,где,как это
запрограммированносейчас,должна находитьчя картинка.
6.В разделе"Контакты в версии для печати отображаеться,что не возможно найти страницу.
Просьба исправить.
7.В разделе"Контакты" форму "Отправить письмо"( В русской и английской версии),сделать
рабочей,убрать наш e-mail в форму.
8. В английской версии заменить фразу " About the company"на " About the firm"( в меню и
названии раздела)
9. В разделе"Материалы"(русская и английская версия) баннер "Документы третейского суда"
вынести на верх страницы.
10.В английской версии "Career"нужно перевести кнопку "Обзор"-"Browse'
11. В английской версии " Contacts" нужно либо убрать слова "Law firm",либо вписать
название полностью.
12. В английской версии сайта"Materials"убрать обязательную привязку к приклеплению
документа.
13.Предусмотреть,что в случае если к статье прикреплен файл,то в таком случае можно
наводить курсор и он начинает мигать,если же файл не прикреплен,то ссылка остается
неподвижной.
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