Отредактировать сайт на Bitrx.

> http://www.smplawyers.ru

1. Убрать в разделе контакты фразу"филиал номер один"(два раза) и "фирма"

2. В разделе" Материалы" убрать пункт о размере файла.

3.Статьи желательно,чтобы были сгруппированны по юристам.

4.Предусмотреть возможность указания двух и более юристов в качестве авторов статей,

а не одного,как это сделаннно сейчас.

5.В разделе "Новости" прямоугольник с датой поместить слева,где,как это

запрограммированносейчас,должна находитьчя картинка.

6.В разделе"Контакты в версии для печати отображаеться,что не возможно найти страницу.

Просьба исправить.

7.В разделе"Контакты" форму "Отправить письмо"( В русской и английской версии),сделать

рабочей,убрать наш e-mail в форму.

8. В английской версии заменить фразу " About the company"на " About the firm"( в меню и

названии раздела)

9. В разделе"Материалы"(русская и английская версия) баннер "Документы третейского суда"

вынести на верх страницы.

10.В английской версии "Career"нужно перевести кнопку "Обзор"-"Browse'

11. В английской версии " Contacts" нужно либо убрать слова "Law firm",либо вписать

название полностью.

12. В английской версии сайта"Materials"убрать обязательную привязку к приклеплению

документа.

13.Предусмотреть,что в случае если к статье прикреплен файл,то в таком случае можно

наводить курсор и он начинает мигать,если же файл не прикреплен,то ссылка остается

неподвижной.