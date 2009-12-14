Создание сайта танцевальной студии (Drupal)

$300
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок164 просмотра
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Нужен Гуру Drupal, который бы качественно и в кратчайшие сроки (2 недели) смог сделать небольшой сайт танцевальной студии по приложенным ниже макетам (верстка + конфигурация drupal).

Drupal
14 лет назад
vorob
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад