Нужно собрать сайт с готовым дизайном!

Есть готовый сайт состоящий из одной страницы. Дизайн есть, Css, HTML есть. Нужно добавить еще несколько страниц согласно приложеному описанию. Адрес сайта free-mario-games точка ...
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Нужно быстро и качественно собрать сайт. Дизайн уже есть. Drupal, Joomla, DLE. Некоторые модули надо написать вручную. Из доп функций – нестандартное размещение инф., форма регистрации, возможность оплаты услуг электронными деньгами. Срок работы – 2-3 дня. Последующая тех поддержка. Бюджет 300 долл.
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