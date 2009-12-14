Нужно собрать сайт с готовым дизайном!

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок195 просмотров
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Нужно быстро и качественно собрать сайт. Дизайн уже есть. Drupal, Joomla, DLE. Некоторые модули надо написать вручную. Из доп функций – нестандартное размещение инф., форма регистрации, возможность оплаты услуг электронными деньгами. Срок работы – 2-3 дня. Последующая тех поддержка. Бюджет 300 долл.

14 лет назад
sergios13
Серж 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
jprojects
Павел 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов
14 лет назад
$300
5 дней