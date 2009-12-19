Добавление новостей на 3х сайтах одновременно.

Здравствуйте,

Нужно зделать модуль добавления новостей на трех сайтах.

1)Что бы автоматом новости появлялись в админке на модерацию на 3х сайтах сразу...

2)Причем зделать надо так, что бы при заполении формы добавления новостей на любом из трех сайтов, новость появлялась на всех трех сайтах.

3)Что бы можно было администратором контралировать кто может из журналистов этим воспользоваться. Например, форма добавления установленна на сайте постоянно, но что бы некоторые журналисты могли добавлять только на одном сайте( на том, на котором заполняется форма) а некоторые из них, заполняя ту же форму, могли добавлять новость на остальных двух сайтах автоматом.

4) Всего на каждом сайте 5 форм добавления новости, разные на каждую категорию.

5) Практически все формы на всех 3х сайтах одинаковые. Если есть какая то разница, можно подогнать, что бы были совершенно одинаковые.

6) Срок выполнения заказа не привышал недели.

7) Заказ должен быть выполнен под ключ. Что бы все было автоматом.

Движек ДЛЕ 7.3

Если кто то из программистов может, что то добавить к этому или улучшить, будем только рады.

Программистов с плохой репутацией просим не беспокоить.

Мы понимаем, что у нас здесь нет репутации и мы согласны на 100% предоплаты через вебмани, но с кодом протекции.

Так, как я не представляю объёма работы, я не могу предложить фиксированный бюджет.

Перед тем, как мы договоримся, мы должны знать, что потребуется от нас. Какой доступ, и тп и тп.

Сайты: cinemamir_com, sharelita_com, costacinema_ru