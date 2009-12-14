Интернет-магазин на Битрикс. Шаблоны готовы.

Есть такая вот строка в базе: (this.options[this.selectedIndex].value) Нечаяно поменял несколько в нескольких местах базы на: (this.options[this.selected2ya].value) (this.options[this.selected3ya-4ya].value) и т.п как мне поменять (массово) все эти строки обратно в (this.options[this.selectedIndex].value) Скачал базу открыл её в dreamweaver а составить синтаксис не ...