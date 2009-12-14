Интернет-магазин на Битрикс. Шаблоны готовы.

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок174 просмотра
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Необходимо запрограммировать интернет-магазин на «Битрикс: Малый бизнес».

Все шаблоны готовы.

Техническое задание: http://docs.google.com/View?id=ddsbcwkd_22t2sz6xd6

Работа делится на 3 этапа:

1. Разработка интернет-магазина на Битрикс (20 рабочих дней);

2. Интеграция платежных систем: www.assist.ru и www.handybank.ru (10 рабочих дней);

3. Синхронизация с market.yandex.ru и price.ru (15 рабочих дней);

Оплата:

Разработка на Вашем хостинге. Работаю без предоплаты. Оплата поэтапно.

За срыв сроков, -5% каждый день от стоимости этапа.

Что еще:

Отличное знание PHP и Bitrix

Работу ведём через Skype (функция рабочего стола), общаемся голосом, смотрим, обсуждаем…

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Жду Ваших предложений по цене за первый этап.

14 лет назад
maindesign
Игорь 
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
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