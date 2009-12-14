DLE - сделать ряд изменений

Здравствуйте!

Нужно провести ряд работ над сайтом www.d-man55.ru

Поменять галерею, сейчас она выглядит так - http://www.d-man55.ru/gallery/ , а нужно сделать так http://the-legendz.ru/photofiles и чтобы выбор категорий был для фото.

Сделать страницу с музыкой нормальной, сейчас она выглядит так - http://www.d-man55.ru/music/ , а нужно сделать так http://the-legendz.ru/audiofiles

Интересует цена и сроки.

ICQ: 17552800