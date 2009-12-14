DLE - сделать ряд изменений

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо запрограммировать интернет-магазин на «Битрикс: Малый бизнес». Все шаблоны готовы. Техническое задание: http://docs.google.com/View?id=ddsbcwkd_22t2sz6xd6 Работа делится на 3 этапа: 1. Разработка интернет-магазина на Битрикс (20 рабочих дней); 2. Интеграция платежных систем: www.assist.ru и www.handybank.ru (10 рабочих дней); 3. Синхронизация с ...
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Здравствуйте!
Нужно провести ряд работ над сайтом www.d-man55.ru
Поменять галерею, сейчас она выглядит так - http://www.d-man55.ru/gallery/ , а нужно сделать так http://the-legendz.ru/photofiles и чтобы выбор категорий был для фото.
Сделать страницу с музыкой нормальной, сейчас она выглядит так - http://www.d-man55.ru/music/ , а нужно сделать так http://the-legendz.ru/audiofiles
Интересует цена и сроки.
ICQ: 17552800
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