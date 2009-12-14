CRM, сделанный на базе SharePoint 2007

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Требуется уже разработанный или предложения по разработке CRM на базе SharePoint 2007 (т.е. работающий со списками, процессами, фьючами WSS3).

14 лет назад
plogx
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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