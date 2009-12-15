Отредактировать счетчик

Есть flash-счетчик http://tinyurl.com/y8j6kee , который принимает на вход начальное значение и скорость его возрастания.

Нужно добавить

- параметр lang, котоырй будет принимать значения en, de, cz, sk, pl, hu, ru, cn, hk (если значение не задано или не совпадает с любым из списка, то считается en), и в соответствии с этим значением форматировать число так, как описано в таблице.

- параметр sign, который будет принмать на вход знак вылюты (и встроить в ролик символы валют, перечисленных в таблице).