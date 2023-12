Проблема с подключением CURL SSL

Нужна помощь. Не получается подключиться по curl.

* About to connect() to * port 443

* Trying *... * connected

* Connected to * port 443

* successfully set certificate verify locations:

* CAfile: *

CApath: *

* SSL connection using RC4-MD5

* Server certificate:

* subject: *

* start date: 2008-01-06 09:23:16 GMT

* expire date: 2010-01-06 09:23:16 GMT

* common name: * (matched)

* issuer: *

* SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.

> GET / HTTP/1.1

User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Host: *

Accept: */*

* Closing connection #0