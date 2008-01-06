Проблема с подключением CURL SSL

Суть проекта проста: скопировать принцип работы http://www.rebusfarm.com Програмное обеспечение находится на стороне клиента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь. Не получается подключиться по curl.
* About to connect() to * port 443
* Trying *... * connected
* Connected to * port 443
* successfully set certificate verify locations:
* CAfile: *
CApath: *
* SSL connection using RC4-MD5
* Server certificate:
* subject: *
* start date: 2008-01-06 09:23:16 GMT
* expire date: 2010-01-06 09:23:16 GMT
* common name: * (matched)
* issuer: *
* SSL certificate verify result: unable to get local issuer certificate (20), continuing anyway.
> GET / HTTP/1.1
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
Host: *
Accept: */*
* Closing connection #0
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