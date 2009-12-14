Написание скрипта для удаленного рендера

Кто обьяснит как правильно установить dompdf и заставить его работать? Много платить не могу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть проекта проста:
скопировать принцип работы http://www.rebusfarm.com
Програмное обеспечение находится на стороне клиента.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Требуется уже разработанный или предложения по разработке CRM на базе SharePoint 2007 (т.е. работающий со списками, процессами, фьючами WSS3).Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Есть flash-счетчик http://tinyurl.com/y8j6kee , который принимает на вход начальное значение и скорость его возрастания. Нужно добавить - параметр lang, котоырй будет принимать значения en, de, cz, sk, pl, hu, ru, cn, hk (если значение не задано ...Завершен14 лет назад
- $10
На базе скрипта http://www.artviper.net/bumpbox.php необходимо сделать так, что бы при нажатии на ссылку сначала отрабатывалась js функция (добавление товара в корзину на аяксе), при этом всплывало окно (окно уже генерится как надо) в котором было ...Завершен14 лет назад
> http://www.smplawyers.ru 1. Убрать в разделе контакты фразу"филиал номер один"(два раза) и "фирма" 2. В разделе" Материалы" убрать пункт о размере файла. 3.Статьи желательно,чтобы были сгруппированны по юристам. 4.Предусмотреть возможность указания двух и более юристов в качестве авторов ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужно провести ряд работ над сайтом www.d-man55.ru Поменять галерею, сейчас она выглядит так - http://www.d-man55.ru/gallery/ , а нужно сделать так http://the-legendz.ru/photofiles и чтобы выбор категорий был для фото. Сделать страницу с музыкой нормальной, сейчас она выглядит так ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Необходимо запрограммировать интернет-магазин на «Битрикс: Малый бизнес». Все шаблоны готовы. Техническое задание: http://docs.google.com/View?id=ddsbcwkd_22t2sz6xd6 Работа делится на 3 этапа: 1. Разработка интернет-магазина на Битрикс (20 рабочих дней); 2. Интеграция платежных систем: www.assist.ru и www.handybank.ru (10 рабочих дней); 3. Синхронизация с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Нужен Гуру Drupal, который бы качественно и в кратчайшие сроки (2 недели) смог сделать небольшой сайт танцевальной студии по приложенным ниже макетам (верстка + конфигурация drupal).Веб-программирование9 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Имеется флеш шаблон, в котором нужно произвести несколько изменений.Завершен7 лет назад
Здравствуйте, Нужно зделать модуль добавления новостей на трех сайтах. 1)Что бы автоматом новости появлялись в админке на модерацию на 3х сайтах сразу... 2)Причем зделать надо так, что бы при заполении формы добавления новостей на любом из трех сайтов, ...Завершен14 лет назад