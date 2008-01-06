Нужен скрипт

Здравствуйте господа

В рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/109445.html

необходимо модернизировать написанный на perl, рабочий скрипт (http://infohighway.ru/) и дополнить его новым функционалом в соответствии с проектом ТЗ.

Соискатели этой работы должны быть готовы подписать соглашение о неразглашении (NDA).

Вероятно, у Вас возникнут вопросы после прочтения ТЗ - мои контакты в профиле, готов ответить на все дополнительные вопросы по проекту.

Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.

Предоплата совершенно исключена.

ТЗ по ссылкам:

модернизация скрипта http://docs.google.com/View?id=dhb3rmqg_590cg8x6ffs

дополнение скрипта http://docs.google.com/View?id=dhb3rmqg_581ct6929dk