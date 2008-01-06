Нужен скрипт

Суть проекта проста: скопировать принцип работы http://www.rebusfarm.com Програмное обеспечение находится на стороне клиента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте господа
В рамках проекта http://www.weblancer.net/projects/109445.html
необходимо модернизировать написанный на perl, рабочий скрипт (http://infohighway.ru/) и дополнить его новым функционалом в соответствии с проектом ТЗ.
Соискатели этой работы должны быть готовы подписать соглашение о неразглашении (NDA).
Вероятно, у Вас возникнут вопросы после прочтения ТЗ - мои контакты в профиле, готов ответить на все дополнительные вопросы по проекту.
Пожалуйста, не отвечайте пустыми фразами типа "Сделаю качественно" или "Готов взяться за проект", если готовы взяться за проект без дополнительных вопросов сразу озвучивайте срок/стоимость.
Предоплата совершенно исключена.
ТЗ по ссылкам:
модернизация скрипта http://docs.google.com/View?id=dhb3rmqg_590cg8x6ffs
дополнение скрипта http://docs.google.com/View?id=dhb3rmqg_581ct6929dk
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