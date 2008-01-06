Доработка сайта

$100
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки137 просмотров
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Нужно доработать сайт www.shara-tv.com.ua по следующим пунктам:

1. Обратная связь.

2. Статистика аккаунта

3. Sitemap.xml

4. ЧПУ- человекоподобный URL

Есть еще несколько мелких недоработок которые нужно устранить, подробности при переписке.

14 лет назад
micelin
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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