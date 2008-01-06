Натянуть магазин на дизайн

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок169 просмотров
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На сегодня есть сайт www.east-west.su на платформе Битрикс, интегрирован с 1С. Для будущего магазина через 1С залиты товары на сервер, закачен шаблон дизайна.

Требуется: натянуть магазин на дизайн, подогнать (картинки, тексты и пр.), выложить на сайт. Цена/Этапы/сроки? [email protected] или 8-916-633-74-63.

14 лет назад
eastwest7
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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