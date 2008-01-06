Платная регистрация на сайте под Joomla 1.5

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки140 просмотров
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Необходимо прикрутить платную регистрацию к сайту

www.jmediamanager.com.

Нужно обеспечить возможность принимать платеж при регистрации для WebMoney, Yandex.Деньги, Кредитные карты.

Важно реализовать возможность приема платежа кредитками для жителей стран СНГ и ИНОСТРАНЦЕВ (не СНГ) !

Срок – до 45 дней. Т.е. не срочно.

Joomla
14 лет назад
nanosoft
Master Joomla 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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