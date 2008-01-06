Создание флеш-ролика

Суть проекта проста: скопировать принцип работы http://www.rebusfarm.com Програмное обеспечение находится на стороне клиента.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать флэш-ролик для главной страницы сайта.
Тематика - туризм. Отрисовка отдельных кадров имеется в psd/
Также в одном из кадров должен отобразиться список стран, каждая страна - гиперссылка на соответствующую страницу сайта. Список стран во флэшку должен передаваться предположительно в виде массива из xml-файла
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