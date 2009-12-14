Создать модуль или отдельный скрипт для Drupal6

Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp То, что есть сейчас: в прикрепленном файле. Также есть исходный код. Нужно доработать эту программу: 1. Прикрепить капчу (распознавать не нужно. Нужно просто показать ее в программе). У человека, котоырй занимался этой программой, с этим возникли ...
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Зачадача модуля\скрипта забирать новые данные с категорий данной страницы: http://goszakup.gov.kz/index.php?id=6&eID=trade
Причем обратите внимание что тут не простой парсинг, после того как выбираем строку из таблицы есть кнопка "просмотреть" открывается окно с данными вот собственно эти данные нам и нужны. там текстовая информация в таблице и прикрепленный документ ворд, ехел или другой формат на который нам нужна или скрытая ссылка или не показывать ресурс откуда идет скачивание документа для пользователя.
1.Далее эти данные должны добавляться в ноды по признаку категории т.е. необходимо будет сделать соответсвие категорий этого сайта с категориями нашего сайта. И в случае если появится новая категория на данном сайте или поменяются какие либо категории что бы была возможность перенастроить самостоятельно.
2. Все прикрепленные файлы так же нужно привязывать к ноде
3. данные необходимо разнести по соответсвующим полям ноды: заголовок, основной текст, дата начала публикации, дата завершения публикации (поля для модуля membership)
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