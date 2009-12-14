Создать модуль или отдельный скрипт для Drupal6

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок273 просмотра
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Зачадача модуля\скрипта забирать новые данные с категорий данной страницы: http://goszakup.gov.kz/index.php?id=6&eID=trade

Причем обратите внимание что тут не простой парсинг, после того как выбираем строку из таблицы есть кнопка "просмотреть" открывается окно с данными вот собственно эти данные нам и нужны. там текстовая информация в таблице и прикрепленный документ ворд, ехел или другой формат на который нам нужна или скрытая ссылка или не показывать ресурс откуда идет скачивание документа для пользователя.

1.Далее эти данные должны добавляться в ноды по признаку категории т.е. необходимо будет сделать соответсвие категорий этого сайта с категориями нашего сайта. И в случае если появится новая категория на данном сайте или поменяются какие либо категории что бы была возможность перенастроить самостоятельно.

2. Все прикрепленные файлы так же нужно привязывать к ноде

3. данные необходимо разнести по соответсвующим полям ноды: заголовок, основной текст, дата начала публикации, дата завершения публикации (поля для модуля membership)

Drupal
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gerk
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