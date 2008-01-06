К готовому сайту на джумле прикрутить вирчемарт с доработками

на его основе сделать расписание мероприятий (каталог товара) с описанием каждого мероприятия(описание товара)

и записью на мероприятие (заказ товара)

+ возможно мелкие настройки движка самого сайта

ТЗ прилагается

В личку и аську отвечаю только выбранному исполнителю.

Без портфолио и отзывов просьба зря не добавляться.

ВНИМАНИЕ:

ТЗ приложено для того, чтобы цена и сроки указывались СРАЗУ В ПРОЕКТЕ

предложения без таковых не рассматриваются

Срок 5-7 календарных дней