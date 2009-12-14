Сделать каталог на сайте

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок226 просмотров
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Необходимо сделать человеческий каталог на сайте, с возможностью управления.

Указывайте пожалуйста примеры, цену и сроки.

http://www.solclean.ru/catalog.html

14 лет назад
salut_pionier
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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