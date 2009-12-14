Доработать программу для голосования (VB.NET)

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
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Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp

То, что есть сейчас: в прикрепленном файле. Также есть исходный код.

Нужно доработать эту программу:

1. Прикрепить капчу (распознавать не нужно. Нужно просто показать ее в программе). У человека, котоырй занимался этой программой, с этим возникли проблемы, пожалуйста, обратите внимание на этот момент (сможете/не сможете).

2. Небольшие изменения внешнего вида программы (переместить кнопку и надпись).

3. Прикрепить график динамики голосования (количество отданных голосов за полчаса; по оис X время, по Y количество голосов отданные в единицу времени(30 минут)).

Цель: упростить и ускорить процесс голосования, без загрузки тяжелой страницы сайта.

В нынешнем виде программа все-таки довольно долго подгружает информацию, особенно при нажатии кнопки "Обновить результаты".

14 лет назад
gesserg
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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