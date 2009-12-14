Доработать программу для голосования (VB.NET)

Необходимо сделать человеческий каталог на сайте, с возможностью управления. Указывайте пожалуйста примеры, цену и сроки. http://www.solclean.ru/catalog.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp
То, что есть сейчас: в прикрепленном файле. Также есть исходный код.
Нужно доработать эту программу:
1. Прикрепить капчу (распознавать не нужно. Нужно просто показать ее в программе). У человека, котоырй занимался этой программой, с этим возникли проблемы, пожалуйста, обратите внимание на этот момент (сможете/не сможете).
2. Небольшие изменения внешнего вида программы (переместить кнопку и надпись).
3. Прикрепить график динамики голосования (количество отданных голосов за полчаса; по оис X время, по Y количество голосов отданные в единицу времени(30 минут)).
Цель: упростить и ускорить процесс голосования, без загрузки тяжелой страницы сайта.
В нынешнем виде программа все-таки довольно долго подгружает информацию, особенно при нажатии кнопки "Обновить результаты".
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