Доработать программу для голосования (VB.NET)

Голосование: http://mtv.ru/events/actions/2009/100clips/main.wbp

То, что есть сейчас: в прикрепленном файле. Также есть исходный код.

Нужно доработать эту программу:

1. Прикрепить капчу (распознавать не нужно. Нужно просто показать ее в программе). У человека, котоырй занимался этой программой, с этим возникли проблемы, пожалуйста, обратите внимание на этот момент (сможете/не сможете).

2. Небольшие изменения внешнего вида программы (переместить кнопку и надпись).

3. Прикрепить график динамики голосования (количество отданных голосов за полчаса; по оис X время, по Y количество голосов отданные в единицу времени(30 минут)).

Цель: упростить и ускорить процесс голосования, без загрузки тяжелой страницы сайта.

В нынешнем виде программа все-таки довольно долго подгружает информацию, особенно при нажатии кнопки "Обновить результаты".