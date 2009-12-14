Доработка сайта на Real Estate Solution (http://ru.realtysoft.pro/realestate/#7)

1) реализовать возможность передачи объявлений с сайта на сайты партнеров.

Скрипт должен брать данные с "главного сайта" и отображать на сайте партнеров. Объявления поданные на сайте партнеров автоматически добавляются в общую базу данных и отображаются на всех сайтах

партнеров. Тобишь система один в один как реализована на mamba.ru. Общая база данных (хранится на сервере клиента), которая используется на нескольких разных сайтах.

!!! Это не должен быть простой rss экспорт данных, при котором объявления только отображаются на сайте партнера, а при нажатии осуществляется переход на основной сайт.

Пользователь должен полноценно работать с объявлениями на сайте партнера (подача, редактирование, поиск объявлений и тп.)

Партнер должен иметь возможность минимально изменять и настраивать внешний вид объявлений на своем сайте. Так же необходимо максимально защитить базу от копирования и воровства.

2) написать модуль вывода vip объявлений оплаченных через cms (через http://smsonline.ru/) и webmaney)

3) общая настройка скрипта. По мелочам убрать, добавить.

!!!! Очень важно что бы сайт работал быстро и без сбоев. База приличная, кол-во посещений порядка 6 000 уникальных в день.

ЦЕНА: 500 $

СРОКИ СДАЧИ РАБОЧЕЙ BETA ВЕРСИИ САЙТА до 28 декабря. До 7 января мелкие доработки исправляем. Позже просто нельзя. Клиент принципиальный.

Желательно все это сделать раньше. Поэтому если сдаешь BETA до 25 числа + 50 $

После того как проект будет запущен сразу будем функционально расширять сайт и подключать ПАРТНЕРОВ (настройка скрипта, верстка и тп) Так что работы будет много.

Для связи [email protected]