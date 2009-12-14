Модуль для DLE

Объясню кратко ситуацию.

Есть сайт на котором храняться фильмы. Есть возможность просмотра фильмов онлайн. Прямо в исходном коде прописана прямая ссылка на flv-файл (она не меняться). Когда смотришь фильм на этом сайте то все нормально, а когда берем эту ссылку и вставляем в свой сайт, то вместо фильма идет воспроизведение рекламного ролика.

Знающие люди прошу Вас помочь, конечно если это возможно.

Нужно сделать модуль для сайта с движком ДЛЕ, который бы обходил эту защиту, вытягивал нужную ссылку и вставлял в плеер Uppod , который интегрирован в движок ДЛЕ. Также необходимо чтобы скрипт работал и по созданию плейлистов для сериалов.