Модуль для DLE

Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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Объясню кратко ситуацию.

Есть сайт на котором храняться фильмы. Есть возможность просмотра фильмов онлайн. Прямо в исходном коде прописана прямая ссылка на flv-файл (она не меняться). Когда смотришь фильм на этом сайте то все нормально, а когда берем эту ссылку и вставляем в свой сайт, то вместо фильма идет воспроизведение рекламного ролика.

Знающие люди прошу Вас помочь, конечно если это возможно.

Нужно сделать модуль для сайта с движком ДЛЕ, который бы обходил эту защиту, вытягивал нужную ссылку и вставлял в плеер Uppod , который интегрирован в движок ДЛЕ. Также необходимо чтобы скрипт работал и по созданию плейлистов для сериалов.

14 лет назад
Robin_Good
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
41 минуту назад
14 лет назад
$10
1 день
Евгений как всегда на высоте. Быстро и качественно ! Большое спасиба.
В работе все устроило! Хороший заказчик! Оценка +10!
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