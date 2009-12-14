Довести до ума проект на extjs

В двух словах, есть не доделанный проект по найму и работе с персоналом.

Все на extjs, нужно довести до ума.

Обязательные требования:

Client-side all ui Extjs 2.x

Server-side Yii framework 1.0.4 extetnded models and contollers

Custom transport protocol betwen ss and cs

За доп. информацией и оплатой стучать в аську:

ICQ#: 133686391

Ник: Incurable