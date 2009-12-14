Прикрепить платежку к интернет магазину

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки223 просмотра
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Шаблонизатор (smarty) интернет магазин на движке шоп кнс.

надо прикрепить платежку, чтоб американцы могли со своих мастер кард и виза электрон оплачивать товары

цены, сроки и аськи в проект

14 лет назад
ALBEDO2005
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад