Сервис торговых сигналов

Необходимо сделать сервис поставки торговых сигналов.

Примеры:

http://signaliforex.ru

Предпочтительно на основе готовых скриптов типа: http://fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=44&action=open_issue&issue_id=71602

А не писать с нуля. Нужно чтоб быстро и недорого.

Сигналы должны быстро отправляться на e-mail, sms, и по возможности мессенжер. А так же отображаться в клиентской части сайта.

Спасибо.