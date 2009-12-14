Плагин для Internet Explorer

$250
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок238 просмотров
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Необходим плагин для Internet Explorer(6, 7, 8).

Плагин , после установки пользователем, анализирует веб страницу, на которой находится пользователь.

Если пользователь находится на нужной странице, а именно пишет письмо через веб интрефейс в яндексе, рамблере, маил.ру... плагин добавляет установленный ХТМЛ код в тело письма.

Пользователь может включить/выключить плагин.

14 лет назад
TarasB
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад