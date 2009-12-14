1. Поставить и настроить модуль экспорта/импорта .CSV на Virtuemart 2. Сделать экспорт 1 карточки товара в файл .csv 3. Сделать обратный импорт из файла .csv в карточку товара на сайт 4. Добиться того, чтобы импорт из файла в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим плагин для Internet Explorer(6, 7, 8).
Плагин , после установки пользователем, анализирует веб страницу, на которой находится пользователь.
Если пользователь находится на нужной странице, а именно пишет письмо через веб интрефейс в яндексе, рамблере, маил.ру... плагин добавляет установленный ХТМЛ код в тело письма.
Пользователь может включить/выключить плагин.
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
У меня сайт на cms DLE 8.0. Так-как это был мой первый опыт в создании сайта, я сделал много ошибок при редактировании и установки сторонних модулей на сайт. И теперь, пытаясь установить какой либо модуль ...Завершен14 лет назад
- $40
Сделать флеш карты поиска,что то наподобии: http://country.realtor.ru/rent/ что бы выделялось при наведении мышкой, и при клике на значок в правом меню, направление выделялось на карте. На скрипт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать сервис поставки торговых сигналов. Примеры: http://signaliforex.ru Предпочтительно на основе готовых скриптов типа: http://fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=44&action=open_issue&issue_id=71602 А не писать с нуля. Нужно чтоб быстро и недорого. Сигналы должны быстро отправляться на e-mail, sms, и ...Завершен14 лет назад
Обязательно указывайте сроки и цену дизайн вам будет предоставлен в псд апд Ребята, предложения без цен я просто буду удалять!Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую фрилансеры. Нужен модуль слайд-шоу для Joomla всего лишь с двумя кнопками управления Play/Stop. По внешнему виду, окно размерами где-то 200 на 200 пикселей, а внизу под окном 2 кнопки, не каких ссылок, названий картинок ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Кто работал со скриптом аукциона PhpProBidv6.05 Мне нужно переписать форму создания лота и переделать меню категории.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Шаблонизатор (smarty) интернет магазин на движке шоп кнс. надо прикрепить платежку, чтоб американцы могли со своих мастер кард и виза электрон оплачивать товары цены, сроки и аськи в проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Взбесился сайт на Flash, нужно оперативно починить.Завершен14 лет назад
- $500
В двух словах, есть не доделанный проект по найму и работе с персоналом. Все на extjs, нужно довести до ума. Обязательные требования: Client-side all ui Extjs 2.x Server-side Yii framework 1.0.4 extetnded models and contollers Custom transport protocol betwen ss ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад