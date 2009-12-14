Поставить и настроить модуль .CSV на Virtuemart

Объясню кратко ситуацию. Есть сайт на котором храняться фильмы. Есть возможность просмотра фильмов онлайн. Прямо в исходном коде прописана прямая ссылка на flv-файл (она не меняться). Когда смотришь фильм на этом сайте то все нормально, а ...