Поставить и настроить модуль .CSV на Virtuemart

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки106 просмотров
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1. Поставить и настроить модуль экспорта/импорта .CSV на Virtuemart

2. Сделать экспорт 1 карточки товара в файл .csv

3. Сделать обратный импорт из файла .csv в карточку товара на сайт

4. Добиться того, чтобы импорт из файла в карточку приводился к определенному виду

C ценами и сроками в ICQ 173348727

Virtuemart
14 лет назад
AntiPin1978
Андрей 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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