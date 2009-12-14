Оптимизация и правка кода php

Веб-программированиеЗавершен2 заявки188 просмотров
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У меня сайт на cms DLE 8.0.

Так-как это был мой первый опыт в создании сайта, я сделал много ошибок при редактировании и установки сторонних модулей на сайт. И теперь, пытаясь установить какой либо модуль мне постоянно выдает ошибку в файле options.php

Перепробовал много вариантов, но безуспешно. Сайт работает исправно, но если ничего в нем не менять и не добовлять сторонние модули. В общем нужно пересмотреть и исправить код в файле options.php. Все нужные файлы и информацию предоставлю, какую цену назначать, понятия не имею, т.к. не заказывал ранее подобных услуг.

Жду ваших предложений, и желательно сразу (хоть приблизительную) цену.

Вот собственно сам сайт. http://bez-predela.net/

PHP
14 лет назад
IncognitoSS
Нерв 
63 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$1
2 дня
Александр порадовал в первую очередь своей смикалкой, предложил сразу оптимальный вариант работы, оперативно устранил все ошибки и все за низенькую цену, и плюс ко всему ещё и помог с установкой модуля. Спасибо вам Александр, обязательно продолжу с вами взаимовыгодное сотрудничество!)) Рекомендую всем.
Все отлично
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