Оптимизация и правка кода php

1. Поставить и настроить модуль экспорта/импорта .CSV на Virtuemart 2. Сделать экспорт 1 карточки товара в файл .csv 3. Сделать обратный импорт из файла .csv в карточку товара на сайт 4. Добиться того, чтобы импорт из файла в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня сайт на cms DLE 8.0.
Так-как это был мой первый опыт в создании сайта, я сделал много ошибок при редактировании и установки сторонних модулей на сайт. И теперь, пытаясь установить какой либо модуль мне постоянно выдает ошибку в файле options.php
Перепробовал много вариантов, но безуспешно. Сайт работает исправно, но если ничего в нем не менять и не добовлять сторонние модули. В общем нужно пересмотреть и исправить код в файле options.php. Все нужные файлы и информацию предоставлю, какую цену назначать, понятия не имею, т.к. не заказывал ранее подобных услуг.
Жду ваших предложений, и желательно сразу (хоть приблизительную) цену.
Вот собственно сам сайт. http://bez-predela.net/
- Похожие заказы
- $50Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $40
Сделать флеш карты поиска,что то наподобии: http://country.realtor.ru/rent/ что бы выделялось при наведении мышкой, и при клике на значок в правом меню, направление выделялось на карте. На скрипт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо сделать сервис поставки торговых сигналов. Примеры: http://signaliforex.ru Предпочтительно на основе готовых скриптов типа: http://fxmail.ru/subscribes/subscribe/?subscribe_id=44&action=open_issue&issue_id=71602 А не писать с нуля. Нужно чтоб быстро и недорого. Сигналы должны быстро отправляться на e-mail, sms, и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Обязательно указывайте сроки и цену дизайн вам будет предоставлен в псд апд Ребята, предложения без цен я просто буду удалять!Веб-программирование11 заявокЗакрыт14 лет назад
Приветствую фрилансеры. Нужен модуль слайд-шоу для Joomla всего лишь с двумя кнопками управления Play/Stop. По внешнему виду, окно размерами где-то 200 на 200 пикселей, а внизу под окном 2 кнопки, не каких ссылок, названий картинок ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Кто работал со скриптом аукциона PhpProBidv6.05 Мне нужно переписать форму создания лота и переделать меню категории.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Шаблонизатор (smarty) интернет магазин на движке шоп кнс. надо прикрепить платежку, чтоб американцы могли со своих мастер кард и виза электрон оплачивать товары цены, сроки и аськи в проектВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Взбесился сайт на Flash, нужно оперативно починить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $500
В двух словах, есть не доделанный проект по найму и работе с персоналом. Все на extjs, нужно довести до ума. Обязательные требования: Client-side all ui Extjs 2.x Server-side Yii framework 1.0.4 extetnded models and contollers Custom transport protocol betwen ss ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Нужна консультация по zend framework + написание начала скрипта. Скрипт должен открывать PDF файл с помощью Zend PDF и в определенных координатах вписать текст. (сами координаты и сам текст я сделаю, просто показать как делать.) А ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад