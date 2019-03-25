Доработать сайт на Bitrix

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Сайт papagym.kz
При нажатии на кнопку о пробной тренировки, на персональной странице каждого тренера, появляется форма заявки, на которой отображаются, все групповые программы, которые ведет этот тренер в соответствии с расписанием и временем, а так же, видимость загруженности групп на текущий момент. В случае если этот тренер работает еще и как персональный, возможность выбора свободного времени для персональных тренировок..
Т.е в форме заявки, например у Алены Поздняковой мы видим все группы которые она ведет по времени и дням и загрузку в каждой, а так же свободные персональные часы. Клиент ставит галочку в нужном ему поле, выбирает дату визита, заполняет ФИО, номер телефона, емейл и нажимает кнопку записаться.
После отправки формы заявки, она попадает в нашу систему (десктопное приложение из которого мы будем выгружать данные по персональной загрузке тренеров и их расписание), где администратор видит, Что такой то человек записался, на определенную дату на тренировку и в системе отображается что данное место уже занято, соответственно эту информацию должен видеть и сайт, что количество свободных мест уменьшилось.
Так же, та же самая схема, если человек отправляет заявку из раздела группы, например из группы хот-айрон, система предлагает сначала выбрать тренера работающего в данном направлении, а далее все та же схема описанная выше.
Возможно что форма заявки будет выглядеть не единым окном а в виде опросника, это вы уже сами смотрите как удобнее.
По сути нужно внести изменения в сайт которые дадут возможность указывать время загрузки каждого тренера. Сейчас в админке присутствует лишь возможность указать его расписание, но не индивидуальные тренинги.
После надо организовать загрузку на сайте по крону допустим из XML файла который будет лежать в определенной папке на сервере 1 файл 1 тренер. данные будут обновляться через этот обмен. Наше десктопное приложение будет формировать XML файл который по крону должен подгружаться на сайт. Вы этот файл должны разобрать. В каком виде вам нужно передавать эти данные (структура документа) вы должны нам указать.
Далее нужно будет сформировать инструмент обратной связи который описан выше и записать эту информацию как в списке заявок, так и в файл, сформированный в определенной папке на сервере. Который наше десктопное приложение потом заберет из этой папки. 1 файл 1 заявка. Структура документа на ваше усмотрение. Главное что бы она была логична и валидна.
Предлагайте вашу цену и срок исполнения.
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