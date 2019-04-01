Требуется сделать скрипт сервера управления лицензиями для плагина вставки миниатюр в записи Вордпресс.

Добавить вкладку в плагин Mega Thumbnails для управления лицензией с сохранием ключа и проверкой на сервере и снятием лимита.

Лицензия снимает ограничение на количество обрабатываемых картинок за одно нажатие кнопки запуска плагина.

Скрипт должен содержать страницу со списком доменов и ключей и добавлением домена, после добавления генерирование ключа на сервере.