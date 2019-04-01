Скрипт сервера управления лицензиями.

Веб-программированиеЗавершен1 заявка117 просмотров
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Требуется сделать скрипт сервера управления лицензиями для плагина вставки миниатюр в записи Вордпресс.

Добавить вкладку в плагин Mega Thumbnails для управления лицензией с сохранием ключа и проверкой на сервере и снятием лимита.

Лицензия снимает ограничение на количество обрабатываемых картинок за одно нажатие кнопки запуска плагина.

Скрипт должен содержать страницу со списком доменов и ключей и добавлением домена, после добавления генерирование ключа на сервере.

5 лет назад
boris573
50 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$25
2 дня
WMZ
Все отлично. Скрипт сделан, система работает. Рекомендую исполнителя.
Рекомендую заказчика, всё прошло отлично, сотрудничеством доволен!
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