Нужно сделать блок для сайта с 3D моделью

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать блок для сайта с 3D моделью наушников 

где будут представлены варианты разных цветов .

на подобие как вот тут : https://my.deejo.com/en/

5 лет назад
shramko1997
Александр 
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • PHP - оболочка для вызова API Яндекса и Гугла

    Задача - вызывать различные методы API Я.Метрики, Я.Директа В идеале получить 1 функцию или класс в который будет передаваться запрос с методом и параметрами, а так же указание какое из API использовать, а на выходе получать ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать программу ..

    Задача программы.. 1 авторизоваться в яндексе 2 Вырезать и вставить 1 строку из файла 1.txt в ссылку  из файла 2.txt (удалить эту ссылку из 2.txt) 3 Выйти из аккаунта яндекса Повторить все заново.. Ps При регистрации нового аккаунта делать смену ip Цена сроки?

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сменить cms сайта

    $300

    Здравствуйте, нужно перенести сайт kartinymaslom.ru с wordpressна opencart ссохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Назовите время сколько займет вся работа и назовите цену, бюджет до 300$

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Opencart 2.3 доработка

    opencart 2.3.0.2 шаблон Unishop 2.2.0.3 авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/ по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart  по ходу) Задание: 1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Движок сайта-каталога игр на Yii2 (вёрстка готова)

    Нужно сделать движок сайта-каталога приложений на Yii2. Вёрстка уже готова. Структуру и функционал страниц см. на скриншотах и в ТЗ. Нужно сделать типы страниц, которые указаны в структуре. Помимо этого, нужно написать админку для добавления/редактирования приложений. Сообщите ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработка сайта по скупке STEAM вещей

    Нужно создать сайт по скупке вещей. Дизайн разрабатывается вами или же заказ у дизайнера.  https://skins.cash/  https://avan.market/  Возможности сайта:  Функционал:  Возможность продажи вещей CS:GO, Dota2  Админ панель (список пользователей, ручные выплаты, список купленных предметов в процессе добавятся еще пункты )  Статусы Steam серверов  Реф. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен разработчик

    $2500

    Нужен back-end разработчик для написания системы управления с нуля. Будущий проект это торговая площадка, объединяющая заказчиков и поставщиков в узкоспециализированном сегменте рынка. В прикрепленном файле короткое тз, более детальное предоставлю кандидатам в личной переписке. Цена обсуждается. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Необходимо написать парсер для интернет-магазина

    У нас есть товары без фотографий. Сейчас процесс добавленияфото на сайт происходит следующим образом: менеджер проходит по всем товаром на нашем сайте и где нет фото в карточке товара выписывает артикул и бренд. Потом по этим данным ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад