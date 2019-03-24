Отредактировать модуль LiqPay для биллинга WHMCS

Парсинг нужного интернет сайта с выдачей файлов в EXL или SCV формате и дальнейшая помощь в импорте на моем интернет магазине, через модуль CSV Price Pro import/export opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть модули для системы LiqPay, для старых версий WHMCS, сейчас установлена версия WHMCS 7.7.0 эти модули под ней не работают.
Задача: надо один из них отредактировать для корректной работы в WHMCS 7.7.0.
Жду Ваших предложений.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. На сайте установлен слайдер изображений, компонент mod_djimageslider. Требуется исправить логику скрипта. В данный момент при достижении последней картинки скрипт осуществляет обратную перемотку к первому изображению. Необходимо сделать чтобы изображения показывались циклически, без ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Имеем: [list=1][*]домен + хостинг[*]лицензия старт (если не хватит то стандарт)[*]купленный [url=http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/vebfabrika.prorab/#tab-comments-link]шаблон[/url] , демо - https://prorab.vebfabrika.ru/ [/list]Работы делятся на 3 этапа: установка -> доработки -> поддержка Задача 1го этапа: [list=1][*]развернуть битрикс на хостинге[*]подцепить домен[*]установить шаблон[/list] [b]Требуется оценка 1го этапа[/b], далее доработки оцениваются исходя ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Магазин на вебасист, нужно подключить api. Файл с описанием api во вложении. Пишем цены/сроки/вопросыЗавершен5 лет назад
Нужно сделать блок для сайта с 3D моделью наушников где будут представлены варианты разных цветов . на подобие как вот тут : https://my.deejo.com/en/Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $300
Здравствуйте, нужно перенести сайт kartinymaslom.ru с wordpressна opencart ссохранением общей структуры сайта картинки, записи, страницы и новости. Назовите время сколько займет вся работа и назовите цену, бюджет до 300$Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте есть список услуг и подстраницы. Требуется спарсить название ссылки и заголовок при переходе по нейЗавершен5 лет назад
opencart 2.3.0.2 шаблон Unishop 2.2.0.3 авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/ по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart по ходу) Задание: 1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), ...Завершен5 лет назад
Нужно сделать движок сайта-каталога приложений на Yii2. Вёрстка уже готова. Структуру и функционал страниц см. на скриншотах и в ТЗ. Нужно сделать типы страниц, которые указаны в структуре. Помимо этого, нужно написать админку для добавления/редактирования приложений. Сообщите ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно создать сайт по скупке вещей. Дизайн разрабатывается вами или же заказ у дизайнера. https://skins.cash/ https://avan.market/ Возможности сайта: Функционал: Возможность продажи вещей CS:GO, Dota2 Админ панель (список пользователей, ручные выплаты, список купленных предметов в процессе добавятся еще пункты ) Статусы Steam серверов Реф. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад