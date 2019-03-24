Исправить JS-скрипт

opencart 2.3.0.2 шаблон Unishop 2.2.0.3 авторасчет цены при изменении опции: https://opencartforum.com/files/file/743-obnovlenie-ceny-pri-vybore-opcii-bez-ajax-oc15-oc2/ по ссылке есть и модификаторы для отображения веса (но для старой версии opencart по ходу) Задание: 1. Авторасчет цены при изменении опции - сделать и в Модулях (Мы рекомендуем, Новинки, Вы недавно смотрели), ...