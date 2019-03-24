Исправить JS-скрипт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок160 просмотров
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Добрый день.

На сайте установлен слайдер изображений, компонент mod_djimageslider.

Требуется исправить логику скрипта. В данный момент при достижении последней картинки скрипт осуществляет обратную перемотку к первому изображению. Необходимо сделать чтобы изображения показывались циклически, без перемоток назад.

5 лет назад
skazkansk
Сергей 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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