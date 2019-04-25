Подключить API доставки-платежки к магазину

Задача программы.. 1 авторизоваться в яндексе 2 Вырезать и вставить 1 строку из файла 1.txt в ссылку из файла 2.txt (удалить эту ссылку из 2.txt) 3 Выйти из аккаунта яндекса Повторить все заново.. Ps При регистрации нового аккаунта делать смену ip Цена сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Магазин на вебасист, нужно подключить api.
Файл с описанием api во вложении.
Пишем цены/сроки/вопросы
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