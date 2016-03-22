Доработка самописной CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

Приветствую Уважаемый фрилансер!

Есть самописная CRM, в ней нужно произвести необходимые доработки\настройки.

Система на PHP, есть элементы,затрагивающие работу с почтой,соцсетями,телефонией.

Сейчас ищу специалиста,готового и способного)))

Само задание будем обсуждать предметно.

Ждёмс.

PHP
9 лет назад
iliandr777
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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