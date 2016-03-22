Drupal. Разработка сайта на мультисайте

$450
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Добрый день, господа,  

Есть мультисайт на Друпал 7, на котором нужно будет развернуть очередной сайт.   

Верстка готова.  

Часть функционала уже реализована на мультисайте.  

Часть надо будет разрабатывать.  

Прилагаю скриншоты всех страниц: yadi.sk/d/z-4D_l3jpqv4n  

И Техническое задание.  

Дедлайн 10 апреля.  

Пишите в проекте.

Бюджет 30 000

Drupal
9 лет назад
zerkaloolakrez
Рхудин 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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