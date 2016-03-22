Необходим парсеринг zzap .ру , только продавцы системы интересуют в формате excel списком срок исполнения 3-7 дней
Drupal. Разработка сайта на мультисайте
Добрый день, господа,
Есть мультисайт на Друпал 7, на котором нужно будет развернуть очередной сайт.
Верстка готова.
Часть функционала уже реализована на мультисайте.
Часть надо будет разрабатывать.
Прилагаю скриншоты всех страниц: yadi.sk/d/z-4D_l3jpqv4n
И Техническое задание.
Дедлайн 10 апреля.
Пишите в проекте.
Бюджет 30 000
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