Создать систему для размешения информации !

1 Обязательная регистрация посетителей с принужденной подпиской на новости ! Подтверждение регистрации на емаил .

2 После авторизации размешение посетителем информации в форме ограниченую n количеством знаков и n количеством размешений за n промежуток времени ! После заполнения и подтверждения посетителем информация отправляется администратору в админ часть для последуюшего накопления и рассылки по подписчикам сайта !

3 Каталог зарегистрированных посетителей ! У каждого посетителя свой личный раздел с возможностью редактирования своих данных указанных при регистрации и размешении их в каталоге ! Редактирование отправляется администратору в админ часть для просмотра и размешения !

4 Доска обьявлений на сайте для зарегистрированных пользователей !

5 Удобная панель администратора с разделами Размешение информации о посетители в каталоге ! Управление каталогом: управление позициями в каталоге Выделение позиций красным цветом ! Управление размешеной информации в рассылки Управление позициями в рассылке и выделения красным цветом ! Администратирование доски обьявлений !

Хотелось бы узнать возможность и ставку !