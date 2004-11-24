Требуется срочная доработка сайта, связать дизайн с PHP. Проект включает 20 страниц, некоторые элементы уже установлены и работают. Ищем специалиста для завершения работ.
Движок для сайта ! PHP
Создать систему для размешения информации !
1 Обязательная регистрация посетителей с принужденной подпиской на новости ! Подтверждение регистрации на емаил .
2 После авторизации размешение посетителем информации в форме ограниченую n количеством знаков и n количеством размешений за n промежуток времени ! После заполнения и подтверждения посетителем информация отправляется администратору в админ часть для последуюшего накопления и рассылки по подписчикам сайта !
3 Каталог зарегистрированных посетителей ! У каждого посетителя свой личный раздел с возможностью редактирования своих данных указанных при регистрации и размешении их в каталоге ! Редактирование отправляется администратору в админ часть для просмотра и размешения !
4 Доска обьявлений на сайте для зарегистрированных пользователей !
5 Удобная панель администратора с разделами Размешение информации о посетители в каталоге ! Управление каталогом: управление позициями в каталоге Выделение позиций красным цветом ! Управление размешеной информации в рассылки Управление позициями в рассылке и выделения красным цветом ! Администратирование доски обьявлений !
Хотелось бы узнать возможность и ставку !
Заявки фрилансеров
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